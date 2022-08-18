3招有效延長Windows手提電腦續航力　最佳屏幕亮度百分比是這數字

一直以來，續航就是手提電腦用戶的一大痛點，雖然如今芯片製造工藝不斷進步，讓手提電腦的性能提升迅猛，但隨之而來的功耗也水漲船高，再加上電池技術遠沒有芯片技術進步神速，因此即便到了2022年，如何提升手提電腦的續航依然是各大手提電腦廠商需要面臨的技術難題。



畢竟手提電腦的電池容量最大也只能到99.99Wh，並且每台手提電腦的電池容量也各不相同，電池小的機器注定續航是要比電池大的機器低的，不過在我們的系統中，其實是有很多設置是會影響手提電腦的續航表現，只要稍加更改就能有效提昇機器的續航表現，今天就給大家帶來一些分享。

▼▼▼3招有效延長Windows手提電腦續航力▼▼▼

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1）屏幕設置

屏幕是如今各種電子產品上的耗電大戶，也是最為直接影響使用體驗的硬件之一。首先是亮度方面，如今市面上標榜自己屏幕素質高的手提電腦最大亮度已經來到了400尼特，雖然高亮度的屏幕在播放影片時有著更好的效果，但對於日常辦公來說，這樣的亮度已經有些刺眼了，更不要說一些亮度能達到500尼特甚至以上的產品來說。

首先我們可以在系統里關閉自動調節屏幕亮度，然後將亮度固定在大約70%左右，在室內正常的光線環境下，大約200尼特的亮度已經足夠使用了，大家可以根據自己體感和喜好進行調節。這樣一來不僅保護了眼睛，也能有效延長手提電腦的續航時間。

此外，目前市面上也有不少新款手提電腦搭載了OLED或者miniLED屏幕，用戶可以把手提電腦的系統主題設置為深色，選取黑色部分較多的壁紙，這是因為LED屏幕自發光的特性，黑色是默認不發光的，這一點已經在廣大手機用戶身上得到了驗證。

2）關閉/暫停系統自動更新

在我們日常使用中，除了我們自己運行的程序外，系統本身也會運行一些程序，除了安全防護軟件外，最常見的就是系統的各種更新程序了。可不要小看這一個個自動更新程序，他們的耗電量可是一點不低。

如果你實在懶得把所有軟件的自動更新都關掉的話，系統本身的更新一定要關閉或者暫停掉，因為它實在是個耗電大戶，在我們以往的測試中都會選擇關掉這一選項。

不過目前Win11系統裡貌似沒法關閉自動更新了，需要選擇盡可能長的暫停更新時間。

3）關閉獨立顯卡

對於配備了獨立顯卡的手提電腦來說，雖然系統默認是根據應用程序來自動選擇使用集成顯卡還是獨立顯卡，但是這並不能保證手提電腦運行時就不去調用獨立顯卡，保險起見，為了延長續航我們還是要在顯卡的控制面板裡選擇默認使用集成顯卡。

當然，如果你有使用獨顯的需求，也可以單獨為程序進行設置，從而保證最大程度降低獨顯的耗電量，畢竟動輒就是20、30W的，再大的電池也吃不消。

好了，以上就是我們為大家帶來的延長手提電腦續航的小技巧，如果你平時在辦公室一直插電使用，自然是不必為續航擔心。但如果臨時需要外出，或者碰巧停電了的話，這樣設置一下對於延長手提電腦的續航還是有很大的幫助的。

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