iPhone裡10個你可能不知道的隱藏操作　Live相片可存儲為影片

相信10個人當中，起碼5個是蘋果用戶。都說iOS是個「冰山型」系統，大部分人對它的功能認知，可以說是冰山一角。



作為蘋果發燒友，今天就給大家科普一下，蘋果手機的隱藏功能，到底有多香！

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系統級隱藏功能

01-輸入法快捷操作

很多人不知道，怎麼打出字母的聲調。其實很簡單。

在iPhone 自帶輸入法中，長按字母可選擇聲調，雙擊空格可打出句號，長按標點可呼出更多標點形式。

02-輕點後殼截屏

截屏的方式有多種，這種你肯定不知道。

在設定-輔助使用-觸控-輕點背面，選擇輕點兩下或輕點三下，在功能列表裏選擇「螢幕截圖」，即可實現輕點後殼截屏。（不過這個比較容易誤截）

03-限制玩手機的時間

當你在摸魚又快到deadline時，不妨試試這個功能。

在「設定-螢幕使用時間（屏幕使用時間）-App 限額」中，為所有、某一類或單個 App ，設置一天內的限制使用時間，系統會在使用時間用盡後開啟強提醒，也算是一種監督自己的好方式。

04-兩指滑動多選

每天都收到n條訊息，一條條刪又嫌麻煩。現在教你，如何批量刪除！

只需兩根手指，直接下滑，即可完成批量刪除啦！簡直不要太爽。

05-如何避免訂閱誤扣

不知道大家是否試過，被app store簡單粗暴的，扣款方式「誤傷」過！反正小編有！！！

如果不小心被誤扣，大家可以 在「設置-頭像-訂閱」中，管理自己訂閱的付費內容。

被扣費了也不用擔心。登錄蘋果官網 ，或直接撥打 400-666-8800，都可以申請退款哦！媽媽再也不用擔心我，被app store亂扣費了。

06-計算器的隱藏用法

以前總嫌棄蘋果的自帶計算器，實在是太簡陋了，只有「+、-、x、÷」，原來是自己孤陋寡聞了！

在關閉「豎向鎖定屏幕」的情況下，橫屏即可呼出科學計算器，功能跟上學買的計算器一樣好使！而且按錯了只需左滑，就可以一個個刪掉字符，真香！

App內置隱藏功能

07-備忘錄——「返回」功能

相信很多友友都喜歡，把用備忘錄當Word來用，但每次誤刪內容，卻沒得「返回」，就讓人很抓狂。

其實只需要三指快速輕點屏幕兩次，即可撤回上一步操作，真是妥妥粗心星人的「保命」神操作！

08-備忘錄——目錄式清單

不得不說清晰的排列，能更好地提升歸納記錄能力。在備忘錄中不妨使用，目錄式的排列方式。

只需用手指右滑，就能把內容細分成一個個小點，版面清晰的同時，還能理清思路。

09-瀏覽器——去除廣告

很多App為了掙錢，都會在網頁上，添加各種煩人的廣告。

這時候點擊 Safari 瀏覽器左上角的，「大小-顯示閱讀器（大小-顯示閱讀視圖）」，廣告就會被去除，圖文內容將重新排版，還能調整文字大小，體驗感和看電子書一樣哦！十分的舒適！

10-相簿——自帶「Live」轉影片功能

現在很多女生拍照，都喜歡用live模式。不僅能抓拍到自然的一面，重點是可以轉成視頻，每一幀都可以截圖！

操作很簡單，點擊圖片的左下角，然後選擇「儲存為影片（存儲為視頻）」，就可以美美地截圖啦~

上面10個功能，哪位友友全都知道？！有的話，就是妥妥的果粉呀！

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