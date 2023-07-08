iPhone還原模式強制返回出廠設置　各款型號操作方式一文看清

很多時候我們需要使用 iPhone 還原模式來還原設備，如何操作呢？以下是進入 iPhone 還原模式並強制返回出廠設置的具體方法。



▼▼▼iPhone還原模式教學▼▼▼

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第一步，使用數據線將 iPhone 連接到電腦，如果是 Mac 電腦，確保 Mac 系統已更新至最新版本。如果使用 PC，需要用到 PC 版的 iTunes，並確保是最新版本的 iTunes。

第二步，在 Mac 上打開「Finder」，或者在 PC 上，打開 iTunes，如果 iTunes 已打開，請將它關閉，然後再重新打開。窗口左側邊欄會看到 iPhone，點擊它。

第三步，使設備保持連接，通過以下方法進入還原模式：

1 ：iPhone 8 或更新機型，包括 iPhone SE（第 2 代）：按下調高音量按鈕再快速鬆開。按下調低音量按鈕再快速鬆開。然後，按住側邊按鈕，直到你看到恢復模式屏幕。

2 ：iPhone 7、iPhone 7 Plus 和 iPod touch（第 7 代）：同時按住頂部（或側邊）按鈕和調低音量按鈕。持續按住這兩個按鈕，直到你看到恢復模式屏幕。

3 ：iPhone 6s 或更早機型，包括 iPhone SE（第 1 代）和 iPod touch（第 6 代）或更早機型：同時按住主屏幕按鈕和頂部（或側邊）按鈕。持續按住這兩個按鈕，直到你看到恢復模式屏幕。

在 Mac 或者 PC 電腦上點擊你的設備，通常是在訪達或者 iTunes 左側邊欄。點擊會彈出「回復」或「更新」窗口。點擊「更新」，會保留原有的設置和數據；點擊「回復」，會抹掉所有的設置和內容。如果 iPhone 啟用了查找功能，需要輸入 iCloud 密碼。

如果選擇「更新」，你的電腦將嘗試在不抹掉數據的情況下重新安裝軟件，需要等待電腦為你的設備下載軟件。如果下載耗時超過 15 分鐘，並且設備退出恢復模式屏幕，請等待下載完成，然後重複第三步。

當「更新」或「還原」完成後，即可開始設置 iPhone。

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