Microsoft Bing AI 增整合影像建立者功能　五步輕鬆創作專屬圖片

Microsoft Bing 推出 AI 影像建立者，整合 DALL-E 技術製作符合描述的圖片素材，就是利用 AI 輸入描述、產生相關圖片的服務，就如同知名的 Midjourney 服務可以幫忙使用者做出各種圖片（不過 Midjourney 已經就不提供免費方案），AI 影像建立者使用的是 OpenAI 旗下的 DALL-E 技術，後來還直接整合到 Microsoft Edge 瀏覽器側邊欄，好消息是現在已經不再需要打開另一個網頁，透過 Bing AI 聊天功能即可產生圖片。



近期 Bing AI 更新後已經將 AI 影像建立者（Image Creator）整合到聊天室，而且更棒的是現在 AI 已經可以聽懂中文指令，不用像之前還需要先使用 ChatGPT 協助我們產生合適的英文提示詞，不過在輸入描述時一樣把握原有服務提供的「更好的提示詞」寫法，使用「形容詞 + 名詞 + 動詞 + 樣式」做為提示詞的範本格式。

不同的是 Bing AI 還會依照使用者輸入的提示給出其他建議選項，讓使用者在創作圖片時可能有更多不一樣的相關結果出現，每次一樣是產生四張圖片，點選後就能開啟影像建立者網頁儲存、下載更大張的圖片。

▼▼▼使用教學▼▼▼

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STEP 1

直接打開 Bing 聊天功能、將下方交談樣式切換為「其他 – 富有創意」選項即可透過 AI 產生圖片。

STEP 2

如果你是使用 Microsoft Edge 瀏覽器，也能在瀏覽器側邊欄直接開啟探索功能（右上角那個 Bing 標誌），不過我通常都是把它關閉，看起來比較不會很突兀，若你的瀏覽器右上角沒有 Bing 標誌，可以進入設定的「側邊欄」選項找找看「探索」有沒有顯示為開啟狀態。

接著點選瀏覽器右上角「探索」開啟 Bing 聊天功能，將交談樣式切換為「其他 – 富有創意」。

STEP 3

透過聊天功能要求 Bing AI 畫一張圖片，同時寫下一些關於圖片畫面的描述，當然是越詳細越好，以便讓 AI 可以創造更貼近使用者想法的圖片，而且這項功能終於支援中文啦！直接使用中文說明想要的圖片畫面。

STEP 4

Bing AI 每次會產生四張不同的圖片預覽，從圖片結果還會給出一些提示按鈕。

例如將人物改變為不同性別、情緒、不同圖片風格或是加入其他內容，Bing AI 會重新產生四張不同的圖片預覽。

STEP 5

如此一來就會產生使用者需要的圖片預覽，可以看到圖片是由 Bing 影像建立者製作，使用的技術是 DALL-E。

點選尺吋較小的預覽圖後會開啟 Bing 影像建立者，再點選右側「下載」鏈結即可取得圖片。

值得一試的三個理由：



．以往需要使用英文提示詞產生圖片，Bing AI 現已能使用中文製作圖片



．Bing AI 整合影像建立者功能，直接在對話視窗產生圖片內容



．依據使用者提示詞提供其他建議選項，創作時有更多的可能性



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