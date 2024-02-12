iPhone用戶不用額外安裝App 透過這方法便可即時確認航班資訊
撰文：T客邦
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iPhone 內建的 iMessage 訊息中有個隱藏小功能，就是當你將航班號碼傳給其他人，就能點選看到航班的詳細資訊，包含航廈、登機門、起飛時間和抵達時間是準時或延誤，以及飛行時間，有利於在前往機場之前或在新城市降落後，快速取得航班資訊，也能讓接機的家人朋友即時掌握你的抵達時間。
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步驟 1. 第一步， 先進入 iMessage 訊息聊天室並傳送「航班號碼」。
步驟 2. 接著點擊一下航班號碼即會出現「預覽航班」的選項。
步驟 3. 長按則會連同航班目的地圖一併顯示，這裏點選「預覽航班」。
步驟 4. 便能查看該班機的航廈、預定起飛到達時間、航班狀態等詳細資訊。
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