找出Excel有幾多列要花9小時？學懂這1秒就可　附20大必背快捷鍵

Excel試算表是許多上班族必用電腦軟體，這套微軟（Microsoft）開發的辦公室應用工具，運用靈活將能有效縮短工作時間。



不過日本女主播山崎夕貴，日前在節目中透露，她為了找到Excel究竟有幾列，花9小時不斷按「下」鍵，最後才發現Excel表格總數有104萬8576列。她的行為讓熟悉這套軟體的使用者看了搖頭，揭露只要使用快捷鍵1秒就能得出解答，也早就有人用一張圖卡，整理出Excel試算表20大必背快捷鍵，希望提升大家工作效率。

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這動作幫女主播省9小時 Excel關鍵快捷鍵曝光

日本富士電視台女主播山崎夕貴，日前參加綜藝節目《POP UP》的「閒人NO.1」比賽，為了證明自己有多閒，她選擇坐在電腦前打開Excel，持續按著向下鍵，只為找出試算表最多有幾列，經過9小時終於按到底部的她，瞬間露出如釋重負的欣喜表情，也得出Excel試算表「最多有104萬8576列」的解答。

當山崎夕貴分享完畢，節目製作單位隨即分享，可以幫她省去9小時的操作，只見示範影片中，操作者同時按下「Ctrl」與「下」鍵，Excel試算表直接跳到最底部那一列，看見這個快捷鍵操作，讓山崎夕貴驚訝地摀住嘴巴、瞪大雙眼，爆笑反應被分享到X（前身Twitter）引發日本網友熱議，更有人加碼分享，同時按下「Ctrl」與「右」鍵，也能1秒找到試算表最右一行「XFD」。

Excel最底部掀日網熱議 一圖再學會20大快捷鍵

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其實，如何發現Excel最底端那一列，去（2023）年初就已經是日本網友熱議話題，當時X平台1位名叫「@rinrin_sexygirl」的用戶，就藉由這個機會，透過一張圖卡整理出20大Excel必背快捷鍵。想要加快工作效率的大家，務必把這張快捷鍵清單存起來啊！

Excel試算表是許多上班族必用電腦軟體，這套微軟（Microsoft）開發的辦公室應用工具，運用靈活將能有效縮短工作時間。不過日本女主播山崎夕貴，日前在節目中透露，她為了找到Excel究竟有幾列，花9小時不斷按「下」鍵，最後才發現Excel表格總數有104萬8576列。她的行為讓熟悉這套軟體的使用者看了搖頭，揭露只要使用快捷鍵1秒就能得出解答，也早就有人用一張圖卡，整理出Excel試算表20大必背快捷鍵，希望提升大家工作效率。

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