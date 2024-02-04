用MS Word還能處理圖片？一鍵自動去背還能轉存為高品質PNG檔案
撰文：T客邦
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說到 Word 2010和 PowerPoint 2010版本以上的好用的圖片編輯功能，那麼就不能不提到快速且實用的圖片去背工具，不但反應即時，而且也能「自動」偵測、移除多餘背景，並保留手動微調空間。
最棒的是完成去背圖後，可以匯出原始解析度的高品質 PNG圖檔，不須另外使用第三方軟體，在一個程式中就能簡單達成。
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1. 首先把照片插入Word中。
2. 接著點選照片，開啟上方的「圖片格式」，選擇左方第一個「移除背景」。
3. 再來，微軟Office會自動偵測圖片主體物範圍，並以紫色底區隔自動去背的效果。
4. 若要微調去背範圍，則可選擇綠色加號「標示要保留的區域」或紅色減號「標示要移除的區域」進行手動調整。
5. 調整完整後，按下「保留變更」即可。
6. 若要儲存這張自動去背好的新圖檔，只需再圖片處點擊右鍵，選擇「另存成圖片」即可。
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【本文獲「T客邦」授權轉載。】