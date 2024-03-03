不想被瀏覽器網站聲音吵到？這個Chrome擴充功能可讓所有分頁靜音

現代人聽音樂多半會透過音樂串流平台，例如 Spotify、Apple Music 和 KKBOX 等等，不過工作或日常使用又會很常停留在瀏覽器，可能就會被網站突然發出的影片音訊或其他聲音干擾，如果你也有類似困擾可以試試看將瀏覽器「靜音」，避免網頁突然發出聲音嚇到，雖然瀏覽器有內建分頁關閉音訊、靜音功能，但似乎無法快速讓所有分頁靜音。



本文要介紹「Mute Tab」是很好用的 Chrome 擴充功能，安裝後就會有一鍵讓所有網站分頁靜音的功能，除了使瀏覽器分頁不會出現聲音，也能設定為只有對當前使用的分頁靜音、或讓使用中的分頁有聲音並靜音其他分頁的選項，操作方法很簡單，點擊 Mute Tab 按鈕即可快速切換靜音開關。

免費資源網路社群之前也介紹過其他類似外掛程式，例如 AutoMute、Silent Site Sound Blocker 和 Smart Tab Mute，不過有些已久未更新，必要時可使用 Mute Tab 替代。

免費下載 Mute Tab：Chrome 線上應用程式商店

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使用教學

STEP 1：開啟 Mute Tab 的 Chrome 應用程式商店頁面，點選右上角「加到 Chrome」安裝到瀏覽器。

STEP 2：安裝後右上角會有一個聲音靜音開關，開啟選項後可進行細部設定，預設情況會靜音所有分頁，也能調整為只對使用中的分頁靜音、讓使用中的分頁有聲音並靜音其他分頁。

STEP 3：點選一下 Mute Tab 圖示後顯示為「靜音」狀態，如此一來瀏覽器的所有分頁都不會有聲音，包括在開啟 YouTube 播放影片時也不會有聲音喔！

再點選一下開關會切換為非靜音狀態，就能讓瀏覽器播放音樂或音訊。

如果只想讓單一分頁靜音，其實也只要在分頁標籤點選右鍵、選擇「關閉網站音訊」即可，恢復時也是照著相同步驟。

值得一試的三個理由：

只要點擊按鈕就能快速讓所有瀏覽器分頁靜音，避免被突如其來的聲音嚇到

提供其他靜音模式，例如僅靜音當前分頁、或讓使用中的分頁有聲音並靜音其他分頁

安裝後只要點擊按鈕即可切換靜音開關，即使是初學者也能輕鬆上手



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