Google畫圈搜尋超方便　只有Pixel 8、三星Galaxy 24系列能用？

不只三星 Galaxy 24 系列可以使用「畫圈搜尋」功能，Google Pixel 8 系列也具備這項功能，畢竟這背後的 AI 訓練，都是 Google Gemini Nano模型，當然不能讓 Galaxy 24 系列專美於前。另外，根據外媒 9to5google報導，在今年 10 月之後，「畫圈搜尋」也可能出現在其他 Android 手機上。



畫圈搜尋怎麼用？

在三星 Galaxy 24 系列的 AI 功能中，「畫圈搜尋」讓用戶可以在在何畫面中直接進行搜尋，不管是滑照片、看影片、瀏覽網頁，只要長按首頁鍵之後，畫面會出現漸層閃爍，接著可以圈選畫面上的任何一個元素進行搜尋。例如想知道畫面中的某個東西是什麼，在長按首頁鍵之後，畫面會出現漸層閃爍，此時就可以直接圈選想查詢的東西。而所查詢結果也會出現在畫面下方，有點像是以圖搜圖的概念。

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在Google Pixel 8 系列中也提供「畫圈搜尋」功能，不管是滑照片、看影片、瀏覽網頁，畫面出現想要查詢的東西時，只要長按首頁鍵之後，畫面會出現漸層閃爍，接著可以圈選畫面上想要查詢的東西進行搜尋。

如果畫面中想搜尋的東西太小，也可以長按首頁鍵，於畫面會出現漸層閃爍後，再將畫面放大後，圈選想要查詢的東西。

哪些 Android 裝置可以用 ?

雖然目前只有三星 Galaxy 24 系列，以及 Google Pixel 8 系列可以使用「畫圈搜尋」功能。但根據外媒 9to5google 報導，於 10月5日後，可能會在其他品牌的 Android 裝置上推出。另外，三星 Galaxy 24 系列推出的 AI 功能中，預計部份功能會下放給去的 Galaxy 23 系列上使用，而「畫圈搜尋」功能就會是其一功能，所以預期未來將會有更多 Android 裝置具備 「畫圈搜尋」功能。

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