Nothing Phone 2(a) 官圖流出　中階至入門路線　確認3月5日發佈

上星期在網上流傳機身渲染圖的 Nothing 手機新作 Phone 2(a),較早前經官方確認,將會在下週二(3 月 5 日)舉行全球發佈會,屆時會公開產品價格及銷售詳情。另外更多疑似官方宣傳圖在網絡流傳,讓用家能率先欣賞裝置集科幻與時尚一身設計。



較早前 Nothing 透過官方 X 帳號 @nothing 等渠道,確認將在 3 月 5 日舉行全球發佈會,正式推出手機新作 Nothing Phone 2(a),並同時在宣傳圖片上展示裝置機背外觀。

同期間爆料達人 Roland Quandt 亦透過 X 帳號,流出疑似 Nothing Phone 2(a) 的官方宣傳圖片,帶來了這款同樣著重外觀設計裝置的不同角度產品照片。

綜合現有資訊,預計走中至入門路線的 Nothing Phone 2(a),將配備 MediaTek 天璣7200 Pro 晶片組,畫面用上 6.7 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 AMOLED,機背 50MP OIS 雙鏡,擁有 5,000mAh 電池及支援 45W 充電,機身 76.5mm 寬度、188g 機重在大屏裝置當中擁有不錯手感,儲存方面據傳將具備 8+128 跟 12+256 等選擇。

