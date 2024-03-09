YouTube Create怎麼用？能清噪音、加音樂、自動上字幕還是免費
這個時代短影音當道，人手一機，簡單記錄生活，人人都能成為內容創作者。不過，許多剪輯軟體太過專業，又要付費，讓人很難快速上手。近日，YouTube Create在台灣登場，用手機錄製好影片後，就能使用強大的YouTube Create功能，自動上字幕、搭配音樂、套上濾鏡和特效，重點是免費就可以用。
YouTube Create是什麼
Google先前推出全新且免費的應用程式「YouTube Create」，幫助協助創作者快速簡單的編輯Shorts和長影片。近日Google台灣宣布，「YouTube Create」在台灣也可以使用了。不過，目前僅提供Android的Beta版，ios的用戶應該要再等等了。
YouTube Create怎麼用
YouTube Create功能
-手機錄製後直接剪輯
用手機錄完影片後，可以在YouTube Create APP中挑選要編輯的片段，快速剪輯，留下想要的片段。
YouTube Create功能
-數千首免權利金音樂
YouTube Create提供免權利金的音樂庫，讓創作者可以在YouTube上分享創作並開始營利，不用擔心著作權的問題。
YouTube Create功能
-音樂與影片節奏同步
「找出節拍」工具，能將影片中容易引起注意的音樂節奏自動出現，於時間軸上出現標記，讓創作找可以配合節拍來調整影片片段。影音同步，不必在自己慢慢調整，YouTube Create能快速同步，加速出片時間。
YouTube Create功能
-音訊清理工具
拍攝影片時容易路到雜音，讓人聲不凸顯，按下「音訊清理」，就可以自動移除擾人的背景噪音。
YouTube Create功能
-特效、濾鏡、貼紙
YouTube Create提供數千種貼紙和GIF，還有豐富特效與濾鏡，幫助增添影片內容。
YouTube Create功能
-自動上字幕
不用在自己聽打字幕，透過YouTube Create，直接把影片中的音訊轉為字幕。不過，經《風傳媒》編輯實測，目前僅能自動上英文、西班牙文、北印度文，還沒辦法自動生成中文字幕。
YouTube Create功能
-直接上傳影片
影片剪輯後，可以直接上傳YouTube發布到自己的頻道上。不必跳出APP，另外上傳到YouTube。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：YouTube Create怎麼用？免費剪片工具！清噪音、加音樂、自動上字幕5大功能教學】