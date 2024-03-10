膽小黑貓因主人一動作被嚇得炸毛　背後藏過去傷心故事網民超體諒

4年前，網友@kuro_asari5bee 在廢品廠發現了一隻喵喵叫的小貓，牠躲在一輛廢棄的車下，看起來非常需要幫助。



網友收養了這隻小貓，給牠取名Asari，並把牠養的溜光水滑非常漂亮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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儘管被收養的生活很不錯，但因為流浪過，小傢伙有很嚴重的心理陰影，非常膽小。

這天，網友在家裏無意中打了一個大噴嚏，結果Asari聽到後整隻貓都炸開，當場變形。

看着小貓驚恐的樣子，主人覺得很好笑立刻拍照留念，後知後覺又很愧疚：「抱歉啦，是我打噴嚏太大聲了。」

Asari：「下回注意！」

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