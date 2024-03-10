膽小黑貓因主人一動作被嚇得炸毛 背後藏過去傷心故事網民超體諒
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
4年前，網友@kuro_asari5bee 在廢品廠發現了一隻喵喵叫的小貓，牠躲在一輛廢棄的車下，看起來非常需要幫助。
網友收養了這隻小貓，給牠取名Asari，並把牠養的溜光水滑非常漂亮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+11
儘管被收養的生活很不錯，但因為流浪過，小傢伙有很嚴重的心理陰影，非常膽小。
這天，網友在家裏無意中打了一個大噴嚏，結果Asari聽到後整隻貓都炸開，當場變形。
看着小貓驚恐的樣子，主人覺得很好笑立刻拍照留念，後知後覺又很愧疚：「抱歉啦，是我打噴嚏太大聲了。」
Asari：「下回注意！」
延伸閲讀：瀕死流浪貓被女獸醫拯救後獲邀為護士 每個舉動都是愛助同伴重生
+5
延伸閲讀：帶貓咪去看醫生卻遭姑娘叫錯名字 貓奴執著要澄清 貓咪真名是？
+6
上門餵貓卻引來貓咪既好奇又害怕 社恐貓：你誰呀？幹嘛來我家？家裏衣服散一地 以為有大盜入侵 回頭細看結果發現這小貓賊懷孕貓媽被車撞傷 貓爸心急如焚守候在身旁 誰說貓咪沒有感情因走錯路救了一隻貓咪 獸醫指治不了 情侶不放棄用愛帶來新希望動保組織收到求助 救起34隻遭人遺棄貓咪 幸好收編計劃超順利養到黏身虎斑貓 怎麼換姿勢都不肯下來 喵：就是要貼著爸爸不放貓咪自學玩iPad 竟用獨特操作方法 網民：科技年代毛孩都成精了
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】