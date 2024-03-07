懷孕貓媽被車撞傷　貓爸心急如焚守候在身旁　誰說貓咪沒有感情

生命就是不斷遇見，不斷告別。有些人會覺得動物什麼都不懂，可喵耳朵認為，牠們當然都懂，雖然牠們不會講話，但行動比語言更珍貴。



網友在羣裏看到有人在為被車撞傷的橘貓尋求救助，便冒雪驅車前往。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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到達現場時，受傷的橘貓已經被狸花拖行了幾十米，救助人趕緊帶牠們一起去往醫院。一路上狸花隨時注意着橘貓的情況，對救助人也十分警惕。

到醫院後醫生先給橘貓打了急救針，橘貓沒有任何外傷，只是沒想到，照X光時大家才發現，這隻橘貓竟然是隻貓媽媽……

不離不棄的狸花應該就是貓爸。只是貓媽媽現在身體極度虛弱，而肚子裏的寶寶並不足月，醫生們只能盡全力試圖創造一場奇蹟。

醫生搶救貓媽媽時，貓爸一直在籠子裏焦急呼喚，想把貓媽媽叫醒，或者也是在告訴貓媽媽不要放棄。

兩個小時過去了，貓媽媽還是極度虛弱，在昏迷狀態。醫生也擔心貓爸的身體狀態，所以拿貓條想要安撫一下牠，但是貓爸還是一直看着貓媽媽，連貓條都不吃。

期間貓媽媽不知何故身體突然抽搐，醫生們趕緊對牠再次進行搶救，而貓爸像是感受到了貓媽媽的痛苦，在籠子裏的牠比之前還要焦急。

牠不停用爪子觸碰貓媽媽，像是在和貓媽媽説：你別嚇我，快醒醒！剛剛有人給我貓條我沒吃，等你醒來給你吃，你不是最愛吃貓條了嗎？

醫生再次搶救後貓媽媽停止了抽搐，但身體比之前更虛弱，醫生只能把貓媽媽轉移到重症監護室。為了不讓貓爸太過擔心，醫護人員還讓牠們見了一面。

但是看不到愛人的貓爸更焦急了，不停在籠子裏衝撞，試圖找到籠子的出口，還望着橘貓的方向不停呼喊。貓爸的叫聲讓醫護人員和救助人都十分心酸。

大家的安撫對牠根本不起作用，他們知道，只有讓牠見到貓媽媽，牠才能不這麼焦慮。於是醫護人員把牠抱到了監護室。

貓爸在看到貓媽媽的時候果然不再喊叫，牠擔憂的看了看監護室的四周，好像在確保牠的伴侶是安全的，最後牠摸了摸監護室的玻璃。

貓媽媽的狀態實在太差，醫生打了兩針急救針，期間還輪流搶救了很多次。可最後，貓媽媽的生命體徵還是漸漸消失了……醫生在牠的箱子裏放了一把貓糧，希望牠來生不會再為吃的發愁，不會再受傷痛，希望牠有一個溫暖的家。

最後，醫生讓貓爸看了貓媽最後一眼，貓爸身子探進紙箱裏，貓糧的香味不足以誘惑牠絲毫，牠的心思全部都在貓媽身上，試圖叼着貓媽媽的脖子讓牠再次站起來……

離別是我們都不想承受卻無法阻止的，有的離別是新的開始，有些離別卻是再也不見。

有人説小貓根本沒有感情，可是怎麼會呢？牠在你身邊咕嚕的時候，朝你露肚皮的時候，每次下班跑來接你的時候，你都會知道牠是愛你的，只是牠的愛沒有語言。可人會説假話，小貓不會。

最後的最後，救助人收養了貓爸，貓爸現在不會再為食物擔憂，臉也變得圓圓的，不知道牠會不會再想起曾經的愛人，但我衷心希望，牠的喵生不再有傷痛。有緣的，終會再見。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】