家裏衣服散一地　以為有大盜入侵　回頭細看結果發現這小貓賊

撰文：貓與愛的世界
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十幾年前，網友@iamsohappycat 散步的時候突發奇想走一一條從未走過的路。

沒想到就在這條路上，救下了一隻被貓媽拋棄的玳瑁貓，取名「炸丸子」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友的公寓不允許養寵物，所以她並不打算收養炸丸子，決定給它找個新主人。

但很可惜，玳瑁貓的獨特花紋被太多人排斥，炸丸子都快要變成大丸子了，也沒能等到領養人。

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網友很無奈，只能搬家到可以養貓的公寓，永遠的收養小貓。

就這樣炸丸子變成了一隻幸福的小貓，也給網友帶來了很多「驚喜？」

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這天，網友回家突然發現內衣散落了一地，以為是家裏闖進了什麼變態。

正打算報警的時候，炸丸子上線了，給鏟屎官實時演繹了一下「小變態」……

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網友：……心情複雜。

雖然炸丸子偶爾會來上這麼一遭，但還是個好好小貓。

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網友說：「還好當初選了那麼一條與平常不同的路回家，然後遇上了它，我的小貓炸丸子~」

冥冥之中，一切都是命運最好的安排~

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懷孕貓媽被車撞傷　貓爸心急如焚守候在身旁　誰說貓咪沒有感情因走錯路救了一隻貓咪　獸醫指治不了　情侶不放棄用愛帶來新希望動保組織收到求助　救起34隻遭人遺棄貓咪　幸好收編計劃超順利養到黏身虎斑貓　怎麼換姿勢都不肯下來　喵：就是要貼著爸爸不放發現小貓脖子上有奇怪東西　原來男友借喵星人過橋：跟我結婚嗎？小貓爬樓梯太困難　暖心德牧看不下去張口就咬　喵星人瞬間登頂

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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