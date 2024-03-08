家裏衣服散一地　以為有大盜入侵　回頭細看結果發現這小貓賊

十幾年前，網友@iamsohappycat 散步的時候突發奇想走一一條從未走過的路。



沒想到就在這條路上，救下了一隻被貓媽拋棄的玳瑁貓，取名「炸丸子」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友的公寓不允許養寵物，所以她並不打算收養炸丸子，決定給它找個新主人。

但很可惜，玳瑁貓的獨特花紋被太多人排斥，炸丸子都快要變成大丸子了，也沒能等到領養人。

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網友很無奈，只能搬家到可以養貓的公寓，永遠的收養小貓。

就這樣炸丸子變成了一隻幸福的小貓，也給網友帶來了很多「驚喜？」

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這天，網友回家突然發現內衣散落了一地，以為是家裏闖進了什麼變態。

正打算報警的時候，炸丸子上線了，給鏟屎官實時演繹了一下「小變態」……

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網友：……心情複雜。

雖然炸丸子偶爾會來上這麼一遭，但還是個好好小貓。

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網友說：「還好當初選了那麼一條與平常不同的路回家，然後遇上了它，我的小貓炸丸子~」

冥冥之中，一切都是命運最好的安排~

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