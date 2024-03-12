放養貓咪14年間常到大學旁聽　校長大費周章為這「研究生」立雕像

美國賓夕凡尼亞州埃塞克斯大學出現了一隻奶牛貓，學校裏的工作人員立刻帶牠去掃了晶片。



牠叫Pebbles，2歲，家就在附近。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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工作人員將小貓送回了家，誰料牠隔三差五就會來學校，好像要深造一樣。

看着小貓如此喜歡學校，工作人員爭取了主人的同意，請Pebbles來學校當「研究生」。

Pebbles就這樣在學校讀書讀了14年，成為學校有名的校園貓。

為了感激Pebbles這麼多年都選擇埃塞克斯大學，校長舉辦了校貓日，並且請了一個知名雕塑家給貓咪做了一個雕像，放在了校園內，每天有上百名學生欣賞。

為一隻貓如此大費周章的做這些，很多人都不理解。

但校長表示：「牠在的每一天都給我們帶來了快樂，牠值得！」

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