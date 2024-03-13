每年都給小貓拍照 不知不覺快10年了 這特殊分身術月曆網民喜歡
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@AminoCyu 養了一隻很可愛的三花貓Hana，他很喜歡給貓貓拍照，為了記錄Hana的成長，更是從2015年就開始把它的照片製作成特殊的日曆，擺放在家裏使用。
因為這個習慣已經持續了10年之久，再加上每年的日曆照片都是以之前的日曆照片為背景拍攝的，這也讓日曆變成了無限循環，小貓就好像會分身術一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+6
每年拍攝照片的時候，小貓咪都特別認真，儘管過去了10年，但依然能看到它曾經的可愛模樣。
鏟屎官說：「希望Hana的照片能永遠這樣循環下去！」
延伸閲讀：愛散步黑貓極受小朋友歡迎 每次外出都吸引圍觀 喵：我要跟BB走
+20
膽小黑貓因主人一動作被嚇得炸毛 背後藏過去傷心故事網民超體諒貓咪天生便懂捉老鼠？那麼異國短毛貓遇上老鼠會？科學家這樣解釋上門餵貓卻引來貓咪既好奇又害怕 社恐貓：你誰呀？幹嘛來我家？家裏衣服散一地 以為有大盜入侵 回頭細看結果發現這小貓賊懷孕貓媽被車撞傷 貓爸心急如焚守候在身旁 誰說貓咪沒有感情因走錯路救了一隻貓咪 獸醫指治不了 情侶不放棄用愛帶來新希望動保組織收到求助 救起34隻遭人遺棄貓咪 幸好收編計劃超順利
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】