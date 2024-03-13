每年都給小貓拍照　不知不覺快10年了　這特殊分身術月曆網民喜歡

網友@AminoCyu 養了一隻很可愛的三花貓Hana，他很喜歡給貓貓拍照，為了記錄Hana的成長，更是從2015年就開始把它的照片製作成特殊的日曆，擺放在家裏使用。



因為這個習慣已經持續了10年之久，再加上每年的日曆照片都是以之前的日曆照片為背景拍攝的，這也讓日曆變成了無限循環，小貓就好像會分身術一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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每年拍攝照片的時候，小貓咪都特別認真，儘管過去了10年，但依然能看到它曾經的可愛模樣。

鏟屎官說：「希望Hana的照片能永遠這樣循環下去！」

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