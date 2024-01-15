帶貓咪去看醫生卻遭姑娘叫錯名字　貓奴執著要澄清　貓咪真名是？

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~

講真，我永遠會被貓的名字梗笑死！



小姐姐@Qoo 家裏有一隻小黑貓，名字叫「髮菜」。喏，就是牠～為啥叫這個名字呢？

你看貓→烏漆嘛黑的，髮菜→黑不溜秋的，就很像對不對？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一天，小姐姐送髮菜去醫院手術。過了一段時間，醫生通知她說手術做完了，可以把花菜接回去了。

等等？花……花菜？「我得貓咋還有個別的名字？」她有點懵逼，忍不住矯正：「牠叫髮菜！」

醫生這才後知後覺地發現是前台登記錯誤了，趕忙道歉。小姐姐也沒在意，開玩笑問：「前台是福南人嗎？」

別說，你還真別說，的確是湖南人哈哈哈哈。

其他空耳聽錯貓名字事件

本以為這種「空耳聽錯貓名字」的事情比較少見，沒想到評論區差點讓我笑岔氣。

@南大山種樹專員：刷到一隻貓叫「搖粒絨」，寵物醫院登記成姚麗容，有名有姓的。不懂就問，說的是這位小姐姐的貓哈哈哈哈！

@維他檸檬茶：我的貓叫「十八」，被前台小姐姐登記成屎渣……我當時差點就醫鬧了！

@過往：我家貓叫「橘子」，前台給登記成瘸子，我真是服了！誰家孩子叫瘸子啊？！

@胖胖是英鎊：我的貓叫「英鎊」，貴貴的那種，後來醫生登記成英磅，重重的那種……然後牠就不可控地發福了，可惡！

@団子精：我的貓叫「略略」，醫生問：「你就是田各田各的家長吧~」有沒有一種可能，是兩個字的名字呢？

@脆皮小土豆：我家貓叫「招財」，醫生寫成：來福？！真是一場酣暢淋漓的耳背。

@阿破破坡坡：我家貓叫「瓜瓜」，寵物醫院前台小姐姐看成了爪爪，後來在那裏噶了蛋，真變爪爪了！

@寵物小精靈伊布：我家閨女叫「伊布」，跟我姓王。去體檢大夫問了我三遍，我耐心回答了三遍，然後報告上寫：王一博。

@遵紀守法公民：我的貓叫「壇壇」，前台小哥問我哪個壇，我說罈罈罐罐的壇，他說好的。等拿到報告，發現姓名一欄寫的「罐罐」。

@奶絲兔米邱女士：本人姓邱，貓叫「啾咪」，前台小姐姐登記：啊，邱咪，跟你姓呢，真好~~~

@下次見：我的貓叫「哮天犬」，醫生寫小田犬哈哈哈！好傢伙，一下子從中國變日本！

@甜茶：我們叫「小驢」，醫生一直以為我大舌頭說不清，還自己美化了一下，認為是小魚。

@願卿久安：牠叫「小桂花」。因為在桂花樹下面撿到的，單一個桂花有點俗，加了個小字，但我姓肖，現在我身邊人都叫牠肖桂花。好傢伙，言情故事秒變鄉村愛情故事。

@沈泰諾：我家的叫「福氣」，寵物醫院登記的服氣。我真服氣！

還不夠，有一些小貓名字起得有特點更容易鬧笑話！

@仙女本仙~：我家貓叫「煎餅果子」，每次在小區裏喊牠的時候，總有人探出頭來說，等一下我買一個！

@Z。：我家貓叫「呵呵」，醫生問貓咪名字，我說呵呵，她問我在冷笑什麼。

@啊嘞：朋友家貓是買的寵物店老闆的，對方說他叫小甫。我朋友覺得很有詩意也沒改，一直叫牠小甫，直到有一天帶牠去打疫苗，發現疫苗本上寫着：小虎。（小聲嗶嗶：老闆是四川人。）驚覺！杜甫不會原名杜虎吧！媽耶，這誰分得清你和愛因斯坦~

……

不看不知道一看嚇一跳，原來有這麼多小貓被登記錯名啊？你家小貓有過類似經歷嗎？

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