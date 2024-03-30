速遞員投訴沒法正常派件 媽親測情況後表歉意：原來這貓咪在搗亂
撰文：貓與愛的世界
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網友@靴下を履くネコアオとウメ 最近總是被快遞公司投訴，說他們家的貓老是干擾投遞，甚至還騷擾快遞員。
網友就覺得奇怪，我家貓明明那麼乖，再加上投遞口那麼小，咋可能騷擾你們？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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於是，他要現場演繹一下快遞員投遞信件的場景。沒想到，還真是被騷擾了……
只要網友將手伸進郵箱，小貓就會伸出爪爪瘋狂掏掏掏。幾乎沒有辦法投遞信件。
最好笑的是，當小貓咪從投遞口偷窺到是鏟屎官在操作之後，立刻就老實了下來。
為此，網友特地進了家門，讓快遞員試着投送快遞，他從裏面觀察貓咪的反應。
結果……貓：「誰也別想往我家丟東西！！！」嗚嗚，小貓咪好好哦~
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