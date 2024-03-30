速遞員投訴沒法正常派件　媽親測情況後表歉意：原來這貓咪在搗亂

網友@靴下を履くネコアオとウメ 最近總是被快遞公司投訴，說他們家的貓老是干擾投遞，甚至還騷擾快遞員。



網友就覺得奇怪，我家貓明明那麼乖，再加上投遞口那麼小，咋可能騷擾你們？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，他要現場演繹一下快遞員投遞信件的場景。沒想到，還真是被騷擾了……

只要網友將手伸進郵箱，小貓就會伸出爪爪瘋狂掏掏掏。幾乎沒有辦法投遞信件。

最好笑的是，當小貓咪從投遞口偷窺到是鏟屎官在操作之後，立刻就老實了下來。

為此，網友特地進了家門，讓快遞員試着投送快遞，他從裏面觀察貓咪的反應。

結果……貓：「誰也別想往我家丟東西！！！」嗚嗚，小貓咪好好哦~

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