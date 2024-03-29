竟然不是AI照片 虎斑貓擁有黑色頭 奇幻風令網民驚呼：真的存在
撰文：聯合新聞網
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國外一間獸醫院日前迎來一隻特別的貓咪，只看上半身以為是一隻黑貓，下半身卻呈現虎班花紋，超罕見的混搭讓不少人懷疑是AI圖片，就連閱貓無數的獸醫都感到十分驚訝。
「Reddit」論壇上一篇名為「He is Real」的貼文引起大批網友討論，照片中的貓咪花色非常特別，乍看就像是兩隻貓咪合體一樣，身體呈現橘虎斑/玳瑁花色，頭卻是截然不同的黑白色系。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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由於這種花色過於罕見，許多網友不免懷疑是不是AI製圖。不過動物醫院表示這張照片「確有其貓」，是一隻名叫「布魯斯」（Bruce）的貓咪，獸醫初步判斷是一隻小步舞曲貓。
奇特的照片被轉發到臉書粉專「黑貓行動」，然而由於配色太過奇幻，許多網友驚訝表示「第一次看到頭跟身體嵌合的貓咪」「穿外套還穿鞋耶」「混搭最高」「他襪子穿三種顏色」「獸醫：頭顱移植很成功（誤）」。
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社恐貓迷上維修工人 細心觀察工作還親上去 主人：你收斂點因家裏情況不能再收養流浪貓 他這樣做助貓咪過冬 後繼更暖心被流浪貓一見傾心 每天準時在門外守候 暖男抵不住熱情這樣回應貓咪是砂畫藝術家？第一屆有味砂畫展來了 畫出圖案只是小兒科老主人去世 家人將21歲貓咪直接丟出門 幸好牠再遇命中人很有愛出差10天回家 虎斑貓化身黏人「暖包」 緊貼胸口：不准再離開我養生貓食飯超講究 一啖肉一啖XX！網民驚呆：這貓肌肉好結實
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