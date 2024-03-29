竟然不是AI照片　虎斑貓擁有黑色頭　奇幻風令網民驚呼：真的存在

國外一間獸醫院日前迎來一隻特別的貓咪，只看上半身以為是一隻黑貓，下半身卻呈現虎班花紋，超罕見的混搭讓不少人懷疑是AI圖片，就連閱貓無數的獸醫都感到十分驚訝。



「Reddit」論壇上一篇名為「He is Real」的貼文引起大批網友討論，照片中的貓咪花色非常特別，乍看就像是兩隻貓咪合體一樣，身體呈現橘虎斑/玳瑁花色，頭卻是截然不同的黑白色系。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於這種花色過於罕見，許多網友不免懷疑是不是AI製圖。不過動物醫院表示這張照片「確有其貓」，是一隻名叫「布魯斯」（Bruce）的貓咪，獸醫初步判斷是一隻小步舞曲貓。

奇特的照片被轉發到臉書粉專「黑貓行動」，然而由於配色太過奇幻，許多網友驚訝表示「第一次看到頭跟身體嵌合的貓咪」「穿外套還穿鞋耶」「混搭最高」「他襪子穿三種顏色」「獸醫：頭顱移植很成功（誤）」。

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