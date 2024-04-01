開車帶狗狗外出散步　到達後卻只見空狗籠　網民爆笑：來曬狗籠嗎

這天，網友＠inui_yuki8 看着天氣不錯，便打算帶着愛犬出門散步。



結果沒想到的是，當她到目的地打開狗籠時，卻發現裏面除了一塊黃色枕頭外竟然空空如也！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來，網友一着急不小心把狗子忘在了家，於是，她只好趕緊衝回家賠罪...

幸好，狗子看起來心情並沒有受什麼影響，仍然露出了燦爛的笑容，模樣也是相當的可愛。

照片發出後，許多人也是紛紛評論：「讓狗籠出來曬曬太陽，殺殺菌哈哈哈！」、「可以遛枕頭啊！」、「求開箱一剎那的表情哈哈哈！」

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