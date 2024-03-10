陌生幼童禮貌問能不能摸狗狗　她喊出1指令後場面有點尷尬又好笑

X(原推特)一名網友「＠mofusenna」家中養了一隻可愛的黃金獵犬賽那(セナ)，日前飼主帶賽那到公園玩耍，一名陌生幼童湊上來默默看了看可愛的狗狗，隨即禮貌地開口詢問「我可以摸狗狗嗎？」，飼主見狀立刻答允，沒想到幼童的朋友們都圍了上來湊熱鬧。



因為賽那對小朋友來說有點大隻，為了讓幼童們更方便摸到狗狗，飼主立刻發出了「坐下」指令，但接下來的場面讓飼主跟狗狗都覺得超尷尬，因為其實飼主是要賽那坐下，沒想到圍繞在狗狗身邊的4個孩子通通都坐下，讓飼主大笑直呼「搞錯對象了啦」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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爆笑影片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「可見小朋友們都很有禮貌」、「看到狗狗可愛詢問能不能摸是基本禮貌，這些孩子好懂事」、「阿金：你們這些人類是狗嗎？為什麼我坐下你們也要坐下？」、「阿金看起來很錯愕的樣子笑死我了」。

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