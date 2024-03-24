汪汪外出閒逛遭鎖於門外　機靈的牠靠這招自救：這狗狗有上過學

還好本汪有練過。有網友分享一段影片，一隻狗狗本來走出家門到外頭上廁所，但不知道為何門卻自己關上，讓牠一時間只能在外受盡冷風吹。這時汪星人靈機一動，站起來狂按牆壁上的電鈴要人類開門，機靈的舉動讓網友大開眼界。



從鏡頭可以看到汪星人上完廁所準備回家的時候，赫然發現原本打開的門已經被緊緊關上，站起來推也推不開，只能愣在門口不斷發出嚶嚶聲，期待主人能夠發現自己的存在。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過呆坐一下子之後，狗狗像是突然想到了什麼，一起身就站起來往牆上的電鈴猛按，得不到回應又補按了好幾下，聽到屋裡的腳步聲才開心搖尾巴等人開門，靠著自己的聰明才智順利幫自己回到溫暖的家。

不可思議的一幕引來許多網友討論，「這狗子是上過學的」「拉布拉多就是聰明」「幸好夠高」「應該給他配把鑰匙」「主人肯定教過」。然而也有網友笑說這些都是別人家的狗，「我家狗說是演的」。

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