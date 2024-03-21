狗狗剛睡醒直接來個歪頭殺　眼睛無神迷茫：我是誰？這裏是哪裏？

這天，網友@tensai__dog 分享了超級有趣的一幕。



只見畫面中有一隻捲毛狗狗，它窩在棉被裏，看起來像是剛睡醒一樣，小傢伙一抬起頭，臉直接歪掉，模樣十分爆笑，無神的表情像是在説：「這裏是哪裏？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻狗狗是一隻馬爾濟斯與貴賓犬的混血狗狗，又稱為瑪律蒂波。平時，總是會給人一種精緻可愛的感覺，沒想到在私下也是如此的不修邊幅哈哈！

照片發出後，許多人也是紛紛表示：「太可愛了吧，看起來就像一隻毛絨娃娃！」、「我昨天經過一間泰迪熊店，裏面有一隻跟這個一模一樣的娃娃～」、「哈哈哈！害我爆笑，真的太可愛了！」

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