向家中狗狗說家裏沒錢了　沒料到牠卻突然咬起青菜來：我最好養！

嗨，我是小軟柿子。自從養了狗子才知道：原來，有些愛是不需要語言來表達的。



湖南妹子@緊身衣小麥 出生在一個很普通的家庭，沒有得到很多愛，日子過得渾渾噩噩……直到她收養了邊牧「麥麥」，才發現原來自己的生活也可以幸福有趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因為工作和家庭的壓力，妹子經常在出租屋裏放聲大哭。

麥麥會一直陪着她，把她破碎的心掏出來縫縫補補，在治癒她的同時，也修復了她童年的傷痛。

有一次，她看着懵懵懂懂的麥麥，突然想逗逗牠。

她準備了一盆青菜，哭着説自己被公司開除了，沒有錢買狗糧，快要養不起牠了……甚至表示要給牠換個好人家。

可沒想到，麥麥好像聽懂一樣，低頭大口大口地炫起了菜葉子。牠一邊吃一邊小心翼翼地抬頭看着妹子：「我最好養活了，我只想跟着你！」

當然了，她知道麥麥並不喜歡吃菜葉子，也知道牠不過是擔心自己不要牠罷了。

她將這段小插曲分享到網上，評論區紛紛表示認同，似乎只要有小狗在，生活中總充斥着牠們的愛。

網民分享其他懂事狗狗小趣事：

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@小楊失棉了🐑：「有一次我哭的時候牠過來舔我眼淚，然後自己跑到陽台上，拼命示意我關門。因為有一次牠犯錯的時候，我給牠關在陽台，牠就以為自己又惹我生氣了....」

@牛🍺：「養了一隻巨貴，很討厭被陌生人摸。有一次打車，司機想摸摸牠，但被牠轉過頭拒絕了。直到我説：你讓摸一下我們就不用付錢了，咱們家現在已經沒錢了…牠就真的湊過去讓摸了。」

@茶葉蛋🥚：「我的小老太今年22歲，已經沒力氣跑着玩了，但每天還是會趴在窩裏看着我。」

@wuli頭頭：「行李收拾一半，就看見牠自己鑽進去了...」

@999感冒靈：「我有抑鬱症，有一次跳樓時我家狗一直拽我的褲腳，我沒理牠…後來被救下來以後聽媽媽説，那天我的大寶哭了好久。」

@ 草莓酸酸茹🍧：「我的小狗假裝睡着，只是因為不想讓我走...」

@我的男友叫被子：「老家是農村的，有三隻狗狗：阿花、阿黃、小黑。每次回去都看到牠們趴成一排在圍牆上墊着腳看我，阿花已經是快一百歲的老狗了。」

@‘KK1ng：「我的小狗生病了，明明下午四點就快堅持不住了，卻硬是撐到晚上10點半我下自習回家，看了我一眼就走了。」

@蜜桃真珠（養娃日記版）：「給牠自制的狗窩，晚上自己鑽進去睡覺，以前買什麼窩牠都不睡，只在地板睡。」

@小熊圓圓🧸：「我家狗才2個月大，我爸只要騎車出門牠就會叫，然後我媽説一會就回來了，別叫，沒想到真的就不叫了，好乖...」

@April：「家裏突然出事，工作也沒了，差點就不能住自己家。那時候狗子也髒，我遛牠倆回來餵食的時候，突然忍不住抱住大的那隻哭了，問牠們以後不能給你們小零食可以嗎？老大聽完，立馬就把嘴裏的零食扔在地上，再也沒去吃過...」

是小狗的存在，讓我們平淡又乏味的生活，變得五彩斑斕。

希望我們都能好好愛自己的小狗，畢竟牠們用一生治癒了我們，值得世界上最好的陪伴。

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