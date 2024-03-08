臘腸狗見心愛狗窩被爸爸霸佔　下秒一個舉動引來網民熱議：太幸福

日本有名飼主家中養了一隻超愛撒嬌的臘腸犬，有天爸爸霸佔了牠的圓頂狗窩床，狗狗不但沒有生氣，還親暱的塞進狗窩裡並把身體靠向爸爸的肩窩一起休息睡覺，臉上掛著的幸福笑容讓人看了不禁融化，超有愛的互動在網路上吸引許多網友點讚熱議。



從推特用戶@chacha210309上傳的影片中可以看到，作為「房東」的臘腸犬「ChaCha」親密的與爸爸一起塞在狹窄的圓頂狗窩裡休息，臉上掛著微笑的ChaCha看起來心情相當好，一點也不在意擁擠。原來，ChaCha平時喜歡躺的是另一張甜甜圈形狀的床，而這個圓頂床則是爸爸平時小憩時的最愛，當時愛撒嬌的ChaCha看見爸爸又把頭塞進圓頂小屋裡時，便塞進去一起睡覺休息，甜蜜互動充滿粉色泡泡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過230萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「太喜歡爸爸啦～」、「好幸福，狗狗平常沒有白養」、「這個小窩看起來好舒服，連我沒有養狗的人都心動了」、「看起來好溫暖」、「太太太可愛啦」、「哈哈哈爸爸不會突然喘不過氣嗎」、「最喜歡跟爸爸年在一起了」、「好愛撒嬌的狗狗呀。」

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