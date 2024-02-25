老狗突然罹患分離焦慮症 主人1神招秒治癒汪內心卻留嚴重後遺症
撰文：聯合新聞網
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一隻老狗狗年紀大後開始出現心病，本來沒有分離焦慮症的牠竟換上這種病，而且症狀十分嚴重，牠的飼主為了治好牠的症狀，想到一個好方法來試試看，沒想到效果好得驚人，但卻也出現後遺症讓飼主都有些吃醋。
美國一隻10幾歲的巴哥犬小矮子(Shorty)在復古寵物救援收容所(Vintage Pet Rescue)待著的時候被所內志工馬克(Marc)與克里斯坦(Kristen)一起收編回家，兩人將小矮子當成自己的兒子一樣疼愛，但因為小矮子年歲不斷老去，本來沒有分離焦慮症的牠竟然換上了這種病症，只要飼主們不在就會開始淒厲哭叫，讓一家人都不知所措。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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馬克跟克里斯坦兩人想破頭都想不到好辦法，還是克里斯坦的母親想到一個好方法，她買來充氣假人穿上馬克與克里斯坦的衣服，甚至精心打扮了人偶一番，讓人偶看起來與馬克跟克里斯坦兩人差不多，果然小矮子發現了家中有爸爸模樣的人偶，便很開心的窩在假人懷中狂聞爸爸的味道，從此就治好了分離焦慮症。
不過，小矮子的分離焦慮症雖然治好了，卻出現了嚴重後遺症，卻讓馬克跟克里斯坦有些吃醋，因為小矮子現在已經習慣了假人在身邊，反而更黏假人爸爸與兩位真正的爸爸疏遠了些，讓馬克跟克里斯坦有些哭笑不得。克里斯坦表示，因為平常自己要上班的關係，有時不得不讓小矮子獨自在家，好在現在有假人可以陪伴牠，讓狗狗不會那麼不開心。
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