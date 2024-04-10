住14樓也有浪浪闖家？陌生黃汪端坐客廳　家中哥基急忙這樣應對

家裡來了超禮貌的不速之客？一對夫妻中午在客廳用餐，過了好一陣子轉頭驚見一隻小黃狗靜靜坐在屋內，讓屋主相當吃驚，而家裡養的哥基也後知後覺，飼主喊出聲後才跑上去驅逐。



四川一對夫妻日前中午11點半左右在客廳吃飯，兩人邊吃邊看筆電的影片。這時一隻小黃狗默默溜進屋內坐下來，不吵不鬧地凝望著屋主。太太在狗狗進屋10多秒後才驚呼「你誰阿？」，先生也貌似被嚇到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原本待在茶几旁的哥基「凱撒」聽到飼主出聲才有了反應，小跑步朝對方跑過去驅趕，黃狗這才溜出門，男主人一邊叫著哥基的名字一邊跑去把牠帶回來。

屋主表示自家住14樓，當天天氣好，所以把大門打開通風曬太陽，鄰居先前收養的小流浪狗就跑進來了，一開始乍看還以為是黃鼠狼，而自家狗狗也是後來才發現。最後屋主通知大樓物業，聯繫主人把小黃狗接回家了。

網友表示：「小黃狗坐姿好端正喔」、「應該是聞到食物香味跑來蹭飯又不好意思」、「狗狗自然到以為是你家養的」、「你家狗好像不太管事」、「這哥基看不了家呀」、「保全能力有待加強」、「哥基鼻子壞了吧，有同類入侵地盤都沒發現」、「哥基：完了完了被發現失職，趕快做做樣子」、「哥基搞不好假借趕狗實則想跑出去玩」。

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