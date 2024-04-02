遭狗狗瘋狂拆家幾乎氣炸　看到這畫面時當場怒氣全消：養到天才狗

一名女子養了一隻7個月的大狗狗，日前她回家發現家裡被拆的跟遭小偷一樣，最令人生氣的是沙發還被狗狗叼麥克筆亂塗鴉，正當她氣炸要叫狗狗來罵的時候，意外發現狗狗亂塗鴉的畫像竟然是狗狗自己的自畫像。



根據The Dodo報導，英國一名女子尼爾森(Flora Neilson)家中養了一隻7個月大的狗狗叫艾利克(Erik)，日前尼爾森發現正值調皮愛玩年紀的艾利克竟然趁自己不在把家都拆了，回家的時候整間房子跟遭小偷一樣，滿地都是書本碎屑以及被翻倒的垃圾桶雜物等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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讓尼爾森更生氣的是，她剛買沒多久的布沙發竟慘遭艾利克「瘋狂塗鴉」，拿了麥克筆在上面狂畫還洗不掉，看到家裡被拆成廢墟尼爾森不想忍了，叫來艾利克準備痛罵一頓，結果意外發現沙發上的塗鴉竟然是艾利克的自畫像，因為上面畫的痕跡完全就是艾利克的長相。

看到愛犬竟然有如此驚人的作畫天份，本來暴怒的尼爾森準備要開罵就這樣消氣了，尼爾森表示她沒想到原來貪玩的艾利克竟有如此強大的藝術天分，想一響也就不生氣了，目前她並不打算把被艾利克畫得亂七八糟的沙發套拿去洗，想說就這樣留著也蠻有藝術氣息。

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