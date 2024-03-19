收容所禿毛醜狗沒人要　更被判有不治之症　被領養後秒蛻變：奇蹟

一隻收容所內的狗全身又禿又醜，恐怖的長相讓不少領養人打消念頭，就連獸醫都斷定牠這輩子可能就是這麼醜，後來一名好心女子領養狗狗，奇蹟竟然出現了，被判定治不好的禿毛醜狗竟變成一身長毛的仙氣狗兒。



根據The Dodo報導，奧斯丁動物生存協會（Austin Pets Alive）有一隻流浪狗名叫葛雷格（Greg），這隻狗剛被送到收容所時狀況非常糟糕，患有嚴重的疥癬甚至還有病毒感染，經過獸醫治療依然沒有好轉，全身毛又禿又醜，恐怖的長相讓不少收養人相當退卻，看到狗狗狀態相當不好都紛紛打消收養的念頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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奧斯丁動物生存協會活動公共關係和傳播總監桑切斯（Luis Sanchez）表示，葛雷格的狀況糟糕到連獸醫都診斷牠很難再長出皮毛，「可能一輩子都會這麼醜」。但狗狗並沒有放棄求生意志，看到有收養人還是相當積極搖尾巴，希望可以有個讓自己下半生狗生安穩的新家，好在過了一陣子後一名叫做奧莉維亞(Olivia)的善心女子說要領養葛雷格，儘管志工提醒過她狗狗可能一輩子都這樣，但她還是堅持要給葛雷格一個家。

沒想到奧莉維亞領養葛雷格後，最令人感到不可思議的事情發生了，奧莉維亞為了讓葛雷格的毛髮有長出來的可能性，不斷帶著牠求醫，希望可以診治牠難纏的皮膚病。

皇天不負苦心人，奇蹟竟在葛雷格身上發生了，在經過一連串的治療後，葛雷格現在從當初的禿毛醜狗變成了漂亮仙氣的長毛狗，判若兩狗的模樣連收容所志工看到都直呼「完全是不可能的溫暖奇蹟」，認為是因為新飼主奧莉維亞不懈怠給狗狗做治療、用滿滿的愛陪伴牠，葛雷格才能重獲新生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】