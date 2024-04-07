軟腍腍棉花糖周街走 超萌貴婦狗真面目曝光全網熱議：還帶笑容呢
撰文：狗與愛的世界
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外國網友@mochi_mochiko 家養了只可愛的貴婦狗，名叫「Mochiko」。
這天，網友帶Mochiko出去玩耍，小傢伙踏着歡快的步伐，在空地上盡情的奔跑，乍一看上去就像顆飛在半空中的棉花糖！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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從畫面中可以看到，Mochiko短短的手腳加上蓬鬆的毛髮，搭配它一臉燦爛的笑容，彷彿已經把快樂寫在臉上。
照片發出後，許多人也是紛紛評論：「飛天博美！」、「太可愛啦！喔不，超級可愛！」、「簡直就像個小糰子～哈哈哈！」
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