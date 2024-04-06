超髒地布狗曾餓到要吃石頭充飢 被真愛包圍後牠不同了：天使美貌
撰文：狗與愛的世界
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最近，動保組織接到了一通求助信息，表示街上出現了一隻可憐的流浪狗。
牠身上的毛髮已經厚重到結塊，牙齒也因為吃石頭、泥土充飢而遭到磨損，健康狀況十分不佳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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工作人員為狗狗取名為「布萊斯」，並將牠送去了醫院檢查， 好在，在經過洗澡、修剪指甲等一系列照顧後，小傢伙的狀況有了顯著的改善。
未來，布萊斯將進行絕育和牙科手術，也會服用抗生素治療皮膚感染。
工作人員也相信，如今乾淨又愛笑的布萊斯在恢復健康後，一定很快就能找到新家～
那最後，就祝福牠未來的生活可以一切順利吧！
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