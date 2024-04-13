家有70磅「大橘貓」　主人看著兩毛孩看風景時突發現：狗狗呢？

家裡養了一隻「披著狗皮的貓」是什麼感覺？國外有網友分享自己養了一隻黃金獵犬和貓咪，兩個毛孩常常玩在一起，沒想到主人意外發現阿金的行為卻變得越來越像貓咪，笑說自己原來是養了一隻70磅（約31.7公斤）重的貓咪啊～



該名網友在Tiktok（@thegoldenbreakfastclub）曬出家中3歲大的黃金獵犬（金毛尋回犬）Maple，以及7歲大的貓咪Waffles。飼主表示Maple在和Waffles共同生活的過程中，行為漸漸被同化變得越來越像一隻貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻「黃金獵喵」的貓化行為包括喜歡待在紙箱裡、爬上窗台坐著，甚至喜歡貓咪玩具勝過狗玩具，都讓飼主相當傻眼。

從影片中可以看到，Maple愛和Waffles玩在一起，時常可以看到他伸出肉球和貓咪鬥嘴，爬到沙發椅背高處休息的模樣也像極了貓咪。此外Maple也會跟Waffles搶紙箱，坐在裡面表情看起來相當開心，爬上窗台看風景也是家常便飯。

有趣的互動吸引數百萬人觀看，留言被逗樂表示「雙胞胎耶」「他也用爪子抓玩具」「看到兩隻橘貓」「我家的狗就是這樣，但我從來沒養過貓」「這種大狗狗我可以！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】