狗狗被獸醫宣判只剩幾周命　替吃貨汪安排最後遺願後　結果有奇蹟

一名網友的愛犬被獸醫診斷出嚴重腎衰竭，壽命剩不到幾周而已，飼主一家捨不得讓狗狗安樂死，決定在愛犬所剩不多的時間內讓牠自己選擇想吃跟愛吃的食物，幾乎天天給牠吃炸雞，沒想到狗狗竟奇蹟多活3年才去了彩虹橋。



X(原推特)一名網友「@gzcl3000」發文表示自家愛犬被獸醫診斷出有嚴重腎衰竭，壽命剩下沒幾周的時間，飼主一家聽了都很傷心，但因為狗狗已經陪伴家人十數年，沒人捨得給狗狗安樂死，因為狗狗非常貪吃，最後決定在愛犬所剩不多的時間內讓牠自己選擇想吃跟愛吃的食物，至少希望狗狗在狗生最後時間可以吃飽飽安心離開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原PO表示，對於愛犬的飲食其實他們都有在把控，例如都不給狗狗吃人類的食物，但現在解禁後就讓狗狗開吃對牠來說很美味的食物，例如肯德基炸雞等，只要狗狗吃得下就讓牠吃好吃滿。沒想到讓愛犬突破禁忌吃人類的食物後，狗狗竟然打破獸醫當初說的「只剩不到幾周時間」的說法，竟多活了3年多才安然走上彩虹橋。

這篇故事在網路上吸引超過萬人討論，原PO指出自己相當驚訝，因為沒想到讓狗狗開始沒有禁忌的吃東西竟讓狗狗多活3年多，而且都一直活蹦亂跳的，最後狗狗過世的原因也不是腎衰竭而是因為老化而離開。原PO說，其實他把這段經歷貼出來不是鼓勵飼主要給毛小孩吃重油重鹹食物，而是自己覺得來日不多的毛小孩，飼主應該做的事情就是讓牠們開心最重要，心情是會影響壽命長短的。

網友留言表示「雖然覺得很不可思議，但該不會是因為狗狗真的為了想吃更多好吃的食物所以才堅持活這麼多年」、「我有一隻患有腦腫瘤的貓，醫生說牠頂多活到一歲，我們就讓牠吃人的食物、放任牠做所有壞事，牠最後竟然活到7歲才過世，至今都覺得不可思議」、「認同快樂真的是長壽秘訣沒有之一」。

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