貓狗鬥一番　虎斑貓與金毛虎視眈眈　下秒即上映：寵物車爭奪戰

網友家裏的小貓很喜歡嬰兒車，時不時的就要上去坐一會，感覺自己就像個小孩子。



但家裏的狗子看到之後，就很不滿意，就有種我也想坐但我坐不下的感覺（絕對不是替貓說話哈。）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 27

每到這個時候，一貓一狗就會發起爭鬥。

貓死不讓地，狗非要讓牠下來，雙方都很執著。

不過兩個小傢伙過招也只是點到為止，畢竟是一家人嘛，吵歸吵以後的日子還是要過的。

但就算這樣，貓咪也不會將嬰兒車讓出去哈哈哈

小貓：我先來的，就是我的！

行吧，咱就是說，如果不想貓狗吵架還是給狗也安排一輛小車吧！哈哈哈~

延伸閱讀：萌氣巨無霸貓咪與人類生活融合在一起 「超大隻喵」俘虜網民

+ 12

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】