金毛忠犬在這情況下　仍堅持出來接夜歸主人　網民：你還是去睡吧

網友@mofusenna 養了只大金毛，名叫「Sena」。



每天不管網友幾點回家， Sena都會堅持在門口等待，特別忠心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這天，牠正在家門口等着網友回家，雖然時間已經很晚了，但Sena卻還是堅持頂着睡眼惺忪的表情，努力撐着眼皮等主人回來。

甚至，嘴角還掛了一條超長的口水，彷彿在跟網友説：「你終於回來了～」

Sena可愛的模樣瞬間就融化了網友的心，但同時也很心疼。

而當照片分享到網上後，許多人也是紛紛表示：「真是太可愛了！」、「汪：歡迎回家，而且我也困了！」、「還流口水超可愛，還牽絲～」、「好像剛睡醒的我哈哈哈！」

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