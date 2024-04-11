大嗓門貓咪總在家裏大聲叫　主人擔心帶去求醫　揭牠天生有這缺陷

網友家養了一隻叫做「甜甜圈」的小白貓，牠的性格很好，很喜歡和主人一起玩。



還經常會大叫着追趕主人，甚至偷襲她。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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按理說貓咪這樣活潑，主人應該開心才是，但她卻很擔心貓咪的狀況。

因為她家小貓經常會喵喵叫，就像是在哭嚎一樣。而且甜甜圈好像反應也有點遲鈍，主人站在牠身後，牠看到會突然嚇一跳。

主人趁牠睡着在牠耳邊打響指，牠無動於衷。網友意識到貓咪有些不對勁，就帶牠去了醫院，發現甜甜圈是一隻聾貓。

當網友意識到貓貓聽不見之後，就更在意牠的感受了。

每天跟貓咪的相處用更多的肢體接觸來代替語言，她不想讓甜甜圈被嚇到，每天用超多次貼貼來表達愛。

為了讓甜甜圈開心，網友接受獸醫的提議，在家裏浴缸裏放了玩具魚，刺激牠捕獵本能，還常常帶牠出去玩釋放精力。

在甜甜圈的世界裏，雖然牠天生失去聽力，但牠卻擁有世界上最寶貴的東西——鏟屎官的愛。

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