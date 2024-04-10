幫忙餵貓卻被忠心看門喵星人處處阻擋　閨蜜哭訴：牠暴打我800次

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



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網友養了一隻橘貓，名字比較特殊，叫「兩個人」。平時在家裏也是【溫順可愛又粘人】……

加上長相軟萌可愛，就是那種對人類很友好的大眾情貓。

身為一隻家養小貓，兩個人雖然見過的世面不多，但「仇人」還是有的——譬如，網友的閨蜜。

記得閨蜜第一次來家裏做客，小貓就覺得這個姨姨不對勁：一會玩這個一會玩那個…該不會想偷我們家東西吧？

「說，你是不是想偷我媽ipad？!」

於是牠監控上身，啥都不讓閨蜜碰，恐怕人家順走點啥。

給電視換台？不可以！

「別以為我不知道，你想偷我們家遙控器！」

當晚閨蜜決定留宿的時候，貓直接就炸毛了，一直站在牀上罵咧咧地不讓她上牀。

閨蜜覺得好玩，就總想逗牠，非要上牀躺着。

結果愣是被貓從牀上打了下來，最後只能恨恨地表示：行，姨走。

然後轉身去了網友房間，貓見狀趕緊追過去阻攔：「不行，睡我媽屋裏也不行！」

總之，牠和閨蜜大概就是這麼個狀況，說水火不容吧，倒也不算…但主打一個嚴防死守。

雖然她們的關係看起來不那麼ok，但有時候命運偏偏把他倆安排到一塊哈哈哈。

這不，前些日子網友要出差，兩個人就成了留守兒童。

雖然食物和貓砂準備充足，但她還是不放心，就拜託閨蜜有空去看看牠，順便剷剷屎添添飯啥的。

閨蜜也不計前嫌，直接就答應了。

時隔四個月，一人一貓再次相見，是不是感情升溫了？

那肯定，一見面就你儂我儂的……

閨蜜：「就咱倆人，你別裝了！」

兩個人：「哦，好的。」

看到沒，牠甚至都不願意多演一秒鐘。

更好笑的是，這貨還是像防賊一樣防着閨蜜：撿垃圾，揍人家；洗完手想拿紙，揍人家；連自帶外賣，想吃飯都不讓吃。

閨蜜：「那是我自己帶的飯！」

兩個人：「不管，放我們家就是我的！」

閨蜜賊無語，只好拿着飯偷偷去別的地方吃。

可貓並沒有放過她，蹲在一邊盯盯盯，有任何風吹草動都可能揮動爪爪。

一來二去，都給閨蜜都搞應激了：「被揍多了，我現在只敢吃這碗飯，湯不打算吃了，包太嚴實，怕拆開動靜大，兩個人會過來揍。」

真·好慘一人。

又添飯又鏟屎又收拾垃圾，然後被貓揍八百次。

這次的經歷，讓閨蜜越想越氣，越想越憋屈，於是再來餵貓的時候帶了自己老公過來撐場子。

結果…「兩個人」暴揍兩個人哈哈哈哈！

給兩口子嚇得連沙發都不敢坐……

「我有的是力氣和手段！」

說起來，小貓雖然喜歡展露拳腳，但背後也有一段心碎的過往。

牠曾是一隻流浪貓。

去年五一，網友和男友去旅行時碰見兩個男生往草叢裏丟貓。他們說：「貓太兇了，不想養了，你要是想要，就自己抓住牠。」

網友看牠躲在草叢裏的樣子很可愛，瞬間就心軟了，加上自己本來就很想養貓，就決定收養牠。

於是，貓剛流浪了10分鐘…就有家了。

之所以叫「兩個人」，是因為：有兩個人丟掉牠，又有兩個人收養牠。

在網友的呵護下，牠很快就變得非常的粘人可愛，長成家裏的守護喵。

所以看到閨蜜來家裏才會像管家公一樣，這個不讓碰那個不讓摸的，一定要幫主人守護好家裏的一切。

善良的閨蜜也知道牠這是愛家，從不跟牠生氣，喜歡逗牠玩罷了。

「哦，說的話好聽，下次少打你一拳！」

能夠被這麼多人愛護，也是一隻幸福而幸運的小貓吧~

最後，祝福這個小管家公一直健康快樂！

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