商場女王貓咪有個曲折感人過去　知情人士透露：牠是隻有故事的貓

2018年，一隻叫做「水晶」的小貓在生完寶寶後沒多久被收容，收容所的工作人員為牠的寶寶們都找到了永久之家，也一直在幫牠找歸宿。



由於水晶曾是一隻流浪貓，小的居住環境對於牠來說可能不是那麼好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是收容所下意識的給牠尋求一些有房有地的金主爸爸，很快漂亮的水晶就被寵物用品店Patas Parriba 的老闆所收養。

這家寵物用品商店位於購物中心內，佔地非常大，水晶也就成為了店貓，平時不僅可以在店內溜達，商場也可以隨便逛，大家都很喜歡牠。

可惜後來，寵物用品店要搬家，新地方是一個挨着馬路的獨立商店，這對小貓來說很是危險。

為了水晶更好更自由更安全的生活，寵物用品店老闆狠心放手，將牠送給了商場。

於是水晶從一隻店貓，徹底變成了商場的小貓。這算不算升職加薪了~哈哈

現在水晶由商場的工作人員負責照顧並保障安全，生活一如既往地幸福而美好~

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