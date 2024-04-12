貓咪硬擠過來要和你同坐椅子 網民無奈表示：覺得很擠但貓不出聲
撰文：擼貓教授
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你發現沒？貓咪們超喜歡跟主人擠在一塊坐。
小紅書網友@沒貓冰翻相冊的時候，翻到小貓和主人擠著坐一個小凳子的照片，哈哈哈頓時覺得好可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓坐一半，主人坐一半。
明明有其他更多的地方可以坐，但貓咪偏偏就喜歡跟人擠著。是什麼心理呢？我想肯定是超愛自己的鏟屎官。
這樣的貓咪還不少，看網友們曬出的貓貓和主人同擠一個凳子的照片，每一張都很可愛、很有愛，看得人心裏暖暖的。
網民分享，要和自己擠在一起的貓咪
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@做咩jack：超搞笑，貓咪覺得擠但又不出聲。
@Miku.nike：委屈我媽了
@Jily：屁股一樣大了
@是圈圈啊：新鮮熱乎的搶座照片
@萬德福WDF Auto Detail：才來一天，毫無邊界感。
@範範不ku：很擠呀
@一隻歪歪：這裏最好坐
@Ju：有本事你坐死我
@夢娜麗喵的微笑：擠得不行
@不留：就硬擠！
@挑食的阿和要增重：別和我爭，都是朕的
＠故山秋：擠了半個小時，我認輸離開了。
@誒咦她太可愛辣：我家的小貓喜歡和我媽媽挨著坐
@故人未歸往後別流淚：擠到不行還要睡
@嗯哼我有貓：我家小貓被擠成餅也要和我貼貼
貓：不要嫌我擠，我來擠你，那是因為我愛你，懂了嗎？
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