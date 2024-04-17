領養柴犬1年後變化極大 網民直指是脫胎換骨：求傳授飼養方法
撰文：狗與愛的世界
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1年前，國外網友@amireallythelast 領養了一隻柴犬。
他表示，柴柴剛到家時，非常的緊張，不信任任何人，網友十分擔心，甚至開始懷疑自己是不是做錯了什麼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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於是，為了培養狗子的信心，網友給了牠很多的鼓勵還有零食，同時，也會試著不逼牠去做任何牠不想做的事，因為這樣會很容易讓狗失去信任感。
1年的時間，狗子在愛與耐心的照顧下，變得願意與網友親近，會仰躺在沙發上主動伸出爪子討要摸摸，讓網友十分感動。
許多人看到後，紛紛留言：「毛孩需要的就是愛與耐心陪伴。」、「謝謝，你們是好主人，讓牠好好放心成長。」、「沒錯，不逼迫毛孩，這點很重要，不要急，慢慢來可能會得到更多。」
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