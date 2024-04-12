少女半夜路邊崩潰大哭　陌生狗狗主動安慰　更作出這行為：是天使

毛小孩什麼都懂。一名女子因心情不好在路上大哭，結果一隻不認識的黃色流浪狗看到她在哭泣，竟主動靠近過來蹭蹭安慰，讓女子直接破涕為笑。



國外一名女子奇洛嘉（Delfina Quiroga）日前因為心情不好跑到路上大哭，當時她正在漆黑的夜晚開直播，從她事後上傳到Tiktok的影片可以看得出來當時外面天色十分黑暗，她就這樣獨自蹲在地上啜泣，正當她因傷心不斷掉淚時，一隻陌生的黃狗突然出現在身邊安慰起她來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片可以看到，黃狗從不遠處走過來看到奇洛嘉一人獨自蹲在地上，便好奇走過來嗅聞了一下，緊接著狗狗發現眼前的陌生女子很傷心，便主動將頭靠過來不斷磨蹭，並示意奇洛嘉可以伸出手摸摸牠，可以說是相當善解人意。本來很傷心的奇洛嘉見狀便伸手摸摸狗狗，摸了一陣子露出幸福滿意的微笑，事後狗狗還陪著女子回家。

奇洛嘉表示，她沒想過自己這樣獨自在街上哭泣竟引來一隻素昧平生的狗狗的關心，毛小孩真的很懂人類的情緒。影片在網路上吸引超過2百萬人觀看，網友留言表示「狗狗真的很敏感，我家狗狗知道我有點難過也會主動過來蹭蹭」、「就算是浪浪也是很懂人的心情」、「毛小孩不認識人類都會主動過來安慰，所以人類真的該對毛孩好一點」。

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