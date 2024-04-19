英國消防員救出卡在牆縫小貓　真面目曝光：怎麼看起來很不爽

前幾天，英國蘭開夏郡的消防隊接到了報警，說是有一隻很好奇的小貓不小心卡在了兩道牆的中間非常需要幫助。



消防員接警後，很快就趕到了現場進行救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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他們使用工具小心翼翼地在牆上鑽洞，最後將貓咪毫髮無傷的解救了下來。

在救援成功後，消防員還拉着這是小貓開心的合照，但貓…看起來一點都不高興哈哈。

氣鼓鼓地看着鏡頭似乎在問：「幹嘛救我？」

小貓的照片一瞬間就火遍了全網，有網友表示：「貓主子看起來一點都不感激」、「牠可能在責怪你們阻止牠成為躲貓貓冠軍的機會……」

還有人說，這貓很有潛力成為代知名網紅不爽貓「The Grumpy Cat」成為的接班貓。

The Grumpy Cat（已故）

emmm，別說，怪有潛力的！

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