車禍現場出現超萌橘貓來湊熱鬧 消防員敵不過牠魅力 決定這樣做
撰文：中天新聞網
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美國科羅拉多州的南地鐵消防救援中心 (SMFR) 在一次出動處理車禍現場時，遇到一隻愛湊熱鬧的橘貓，牠不但不請自來，還大剌剌坐上消防救護車，好像一副也想幫忙的模樣，讓消防員都被萌翻。
SMFR事後在臉書粉專幽默發文，指一隻橘貓出現在車禍現場，「即使人類已經控制住場面，但橘貓似乎堅持提供幫助；牠開始在現場閒晃，最後坐上救護車後座，但患者並不需要貓咪的幫助，我們也不需要牠幫忙開車去醫院。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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儘管消防隊員非常感謝這隻貓的「協助」，但他們知道牠出現在高速公路上並不安全。最後他們決定將貓咪安置在籠子裡，然後把牠放在消防隊的一輛車裡，讓牠可以保持溫暖。
不久之後，消防隊員將這隻可愛的貓送到附近的收容中心，希望牠可以找到一個永遠的家。
但事情並沒有就此結束，兩個禮拜後，一位熟悉的人出現在收容中心。
原來其中一名消防隊員安德魯貝克爾（Andrew Becker）自那天與橘貓相遇後，便對牠念念不忘，最後決定去領養牠。
貝克爾為牠取名為哈茲（Hazi），牠很快就適應了新家，與新爸媽和兄弟姐妹相處融洽，據貝克爾說，儘管哈茲已經成為家貓，但仍舊不改雞婆本性，時不時就在附近閒晃，不放過任何可能可以湊熱鬧的機會。
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