親人小貓有新玩伴　鏟屎官生小寶寶　從此1人1貓相處如親兄弟

小貓似乎對嬰兒有天生的好感。



前段時間，網友生了寶寶「查理」，這讓家裏的小貓威爾伯十分開心，牠似乎把查理當成了自己的弟弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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威爾伯會下意識的照顧查理，幫他梳理頭髮。當小寶寶在玩學步車的時候，威爾伯也要在一邊守着，像是要教他怎麼用一樣。

查理也很喜歡自己這位小貓哥哥，不僅睡覺的時候會拉着牠的手。平時也總是相互依偎。

網友總說：「威爾伯更像個人，牠是家裏的老大。」

喜歡玩嬰兒玩具……

當查理用學步車的時候，牠就用嬰兒椅，一人一貓一起看電視。每每看到這個場景，網友都要大呼治癒。

雖然現在小朋友一點點長大，但對威爾伯來說，他永遠都是自己的弟弟，會一直守護他~

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