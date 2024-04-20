養了黑貓會帶來衰運？但這國人搶著養　還相信能招財避邪更招桃花

黑貓究竟是吉利還是厄運的象徵？很多人領養貓咪時會刻意避開黑貓，因為在台灣有老一輩認為養黑貓很不吉利，但是在日本，傳說當黑貓來到你家時會帶來好運，甚至有人說黑貓可以招財、避邪、招桃花。



據日本寵物網《ねこちゃんホンポ》報導，大眾對黑貓的刻板印象可能是來自於中世紀歐洲，黑貓被認為是女巫的使者，當時人們對黑貓的恐懼導致許多貓咪在政治迫害中被殺害。此外，有人認為黑貓的毛色讓人想到了黑夜，加上在黑暗中發光的黃色眼睛看起來十分詭異。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 7

而這種刻板印象延續至今，在義大利還傳出殺害虐待黑貓的事件，當地動保團體更因此訂定「黑貓節」希望可以保護黑貓。美國也有愛貓人士發起「黑貓感謝日」，希望能翻轉黑貓的陰險形象，幫助黑貓更容易找到溫暖的家。

然而，日本卻將黑貓視為吉利的象徵。據說是在結核病盛行的江戶時代，流傳著「養黑貓的人能治癒結核病」的謠言，從此以後，黑貓在日本似乎成為好運的徵兆。另外，在著名小說家夏目漱石的第一部作品《我是貓》中出現的貓，就是以一隻黑貓為原型，也讓黑貓變得非常受歡迎。

此外，也有許多國家都像日本一樣將黑貓視為幸福的象徵，像是蘇格蘭、英國、紐西蘭。逐漸地，黑貓出現越來越多吉祥寓意，例如可以招財、避邪、招桃花，而那一雙發亮的雙眼像是黑暗中的一道光，可以為人類帶來希望。

如果你有打算收編貓咪，試著拋下對黑貓的成見吧，因為每隻貓咪都值得我們愛牠。

延伸閱讀：5隻小奶貓遭人惡意封進紙箱並放置路軌上 他救起揭貓咪不幸身世

+ 4

延伸閱讀：

貓咪不乖請訓練師來矯正有用嗎？專家點破核心迷思：需要學習的對象其實是飼主

貓咪老是爽躺「主人雙腿中間」不只是想取暖！驚人原因曝：可能是你這裡超級臭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】