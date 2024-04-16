小貓迷上臭腳味　凡是進家脱鞋的都不放過　終於找到始作俑者

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



我發現小貓有時候特別軸，尤其是對一件事產生執念後，那種沒必要的堅持很讓人無語哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Part 01

前不久，日本一節目組接到了委託：兩個漂亮妹子希望工作人員能夠幫幫自家小貓「Guppy」改掉一個壞毛病。

至於是啥毛病呢？額→→聞鞋子的味道。

+ 7

據主人描述：Guppy曾是一隻很好的小貓，也沒有什麼聞鞋子的壞習慣，但自從6年前有個電視節目來家裏拍攝完一切都變了。

當時有個工作人員的鞋子味道比較獨特，Guppy聞了一下直接上頭了。但人家拍完節目就離開了，徒留傷心的小貓。

如今，將近七年過去了。Guppy依然熱衷於聞所有鞋子，幾乎時時刻刻都要聞，無論是家人的還是客人的……只要是鞋，牠一個都不放過。

認真的樣子彷彿是在一個個辨認，尋找當年讓自己念念不忘的熟悉氣味。

一來二去，主人也受不了了，本來好好一貓，長得貓模貓樣的，卻天天把臉塞臭鞋簍子裏，親牠都下不去嘴。

於是，主人決定像節目組求助，為了讓牠恢復正常。

接受了委託，節目組花費大量的時間找到了當事人——六年前的節目導演，也就57歲的成田先生。

雖然過去了很久，但成田先生依舊記得Guppy，說牠很可愛也很友好。

節目組拜託他提供一雙鞋子。

成田先生也很實在，找了一雙自己穿了很多天的鞋，並表示自己的習慣就是穿一雙同樣的鞋，然後天天穿……

所以那味道…可以參考野原廣志。

所以，當Guppy聞到熟悉的氣味，會是什麼反應呢？牠真的是因為成田先生的鞋子而變成現在這樣嗎？

是真的啊啊啊～～貓聞到成田先生的鞋直接就瘋了，把整張貓臉都塞了進去，超級沉浸地吸吸吸！！！

一副抱着他的鞋，彷彿擁有了全世界的樣子！貓：7年了，找了你7年了，知道我是怎麼熬過來的嗎？

具體小貓跟鞋子貼貼了多久節目組也沒說，但據成田先生透露：鞋裏面全濕了，都被牠舔了一遍。

主人：我直接哭死。

小貓和心心念唸的臭鞋重逢，大叔和小貓重逢，雙方都很開心。

成田先生看着牠這麼喜歡自己的鞋，甚至表示：把鞋送給Guppy也沒有關係。

但主人一想到那堪比生化武器的鞋子，立馬拒絕：「大可不必！」

Part 02 除了臭鞋味外，這貓咪迷上的是主人口臭！

有的貓是對夢中臭鞋有執念，而有的貓…對主人的臭嘴有執念！

+ 3

網友說自家貓每天都要趁他睡着的時候來聞他的嘴巴，你說牠喜歡嗎？

那不見得。

因為聞的時候，看錶情都知道牠在說髒話，嫌棄且罵罵咧咧地尖叫跑掉。

貓：「淦，好臭啊啊！」

但一看到網友在那裏趴着，牠還是會過來聞……所以，到底為啥要這樣？！

據網友自己猜測：主人睡覺→貓懷疑他掛了過來聞一下→好臭，雀實掛了→主人睡醒，貓咪發現他沒死→再次確認→果然還是好臭啊

貓：「你這人類真奇怪，沒死都能爛！」

講真，小貓咪萬事不要過於執着，比如對於聞主人嘴巴確認死沒死這種事…

沒死，謝謝！

延伸閲讀：幫忙餵貓卻被忠心看門喵星人處處阻擋 閨蜜哭訴：牠暴打我800次