喵星人被困8米高大樹 圍觀者送來食物與水 還有1暖心動作助小貓
撰文：貓與愛的世界
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有路人發現在一棵約8米高的樹上有一隻小貓，牠似乎在樹上生活好幾天了。
起初，人們以為貓在樹上玩，後來才發現牠是被困住了，想下下不來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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有商店老闆擔心牠的狀況，送來水和食物想誘惑貓下來，但小貓辦不到。
沒有辦法，附近居民就找了長杆來餵貓。
可是飽受驚嚇的小貓往更高的方向去，甚至跑到了電線之間。好在那段線路出於斷電狀態，沒有什麼太大危險。
擔心貓越來越虛弱，大家便找來了專業的救援團隊，卻不成想救援剛開始就下起了大雨。
人們擔心雨會讓小貓低體温，消耗更多的能量。
然而，這場雨給貓咪帶來了很大的幫助，連續幾日沒有喝水的牠通過梳理濕漉漉的毛髮補充到了水分，恢復了些許體力。
大家都鬆了一口氣。
後來，救援團隊在高處設置了捕捉籠，終於將小貓救了下來，牠被送去了醫院得到了適當治療。
是一隻幸運的小貓啊~
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