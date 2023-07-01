狗狗化身「龍貓巴士」背著一窩小負鼠四圍走　背後真相實在太有愛

狗狗母性大爆發！一名外國男子撿到一窩失去母親的負鼠寶寶，家裡的黑狗居然自告奮勇當上牠們的繼母悉心照料，還化身母負鼠充當小負鼠的司機帶牠們兜風，展現慈愛的一面。



The Dodo報導，巴西一個負鼠家族遭到家犬攻擊，負鼠媽媽不幸被殺死，飼主趕緊將剩下7隻負鼠寶寶救起。這幾個小傢伙才剛出生，眼睛都還沒睜開，他將小負鼠交給動保志工，同時也是動物行為訓練師的史蒂芬妮（Stephanie Maldonado）照料。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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史蒂芬妮本來想將負鼠寶寶送去野生動物救援中心，但對方表示他們那邊客滿無法收容，史蒂芬妮只得帶回家自己養育。小負鼠年紀還太小，每兩小時就得餵一次奶，她也不太確定少了負鼠媽媽能不能養得活。

史蒂芬妮養的黑狗培汀哈（Pretinha）也加入照護的行列，牠把負鼠寶寶當作自己的孩子，溫柔舔舐以及抱著牠們睡覺；小負鼠也把培汀哈當作媽媽，會本能騎到牠背上，任狗狗馱著趴趴走，培汀哈感覺也很享受這種帶孩子兜風的過程。

史蒂芬妮表示小負鼠成年後會將牠們回歸大自然。負鼠一次可生多達20隻幼崽，不過能活下來的數量僅一半，母負鼠會將寶寶放在育兒袋裡撫育，等孩子稍大後就會將牠們揹在背上行動，小負鼠約100天後就要開始學習獨立。

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