金毛犬化身成咖啡店龍貓巴士　親人還會燦笑　粉絲：能載我回家？

狗狗版的龍貓公車？日本一間主打能與大型犬互動的狗狗咖啡廳，店裏頭有許多超級療癒的汪星人值班。其中有一隻阿金在上班的時候，意外被拍到化身成「狗巴士」的模樣，搭配回頭燦笑的模樣融化網友，大喊「人家也想搭～」



位在千葉縣「GRAND MOU」的老闆兼奴才，經常在X（原推特）分享一系列店汪的生活日常。最近一張黃金獵犬的照片更是掀起討論，從照片中可以看到阿金不但懂得回頭看向鏡頭燦笑賣萌，背上還自帶著一格格的光影，猶如動畫電影《龍貓》中蓬鬆柔軟的貓公車，可愛的模樣瞬間融化許多粉絲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主幽默發文表示「不是貓巴士而是狗巴士」，除了主角阿金，網友們也注意到左上角的聖伯納犬同樣也看著鏡頭，紛紛被圈粉表示「好想看狗狗」「來我家吧」「一輛狗巴士無誤」「背上的圖案像麵包上融化的奶油」。

「GRAND MOU」的老闆表示，看到很多貓咪咖啡廳，但卻沒有一家是專營大型犬的。為了讓更多人知道大狗的魅力，因此決定開設大型犬咖啡廳，讓喜歡大狗卻不能一起生活的人，一起來到這個空間好好親近牠們。

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