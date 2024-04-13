人類的感冒會傳染給龍貓嗎？機率不大但仍要注意這些衛生事項

養寵最需要擔心的莫過於寵物的健康問題，因為想要寵物過得好，健康是首要的，如果龍貓總是體弱多病，那麼牠們生活的再好也沒有多大的意義。感冒是最常見的一種小病，而且我們都知道感冒是可以傳染的，可是如果飼主感冒了，那麼會不會將其傳染給自己的龍貓，對其產生影響呢。一般來說，傳染的機率不大。



從人工飼養龍貓這麼長的一段時間裏，龍貓還尚未發現與人之間有共患疾病（包括感冒）的發生。因此飼養者不用過分擔心，但在感冒發病期間減少與動物接觸還是比較穩妥的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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此外，國外有種龍貓沒有感冒抗體的說法，不過似乎並不是十分準確，龍貓在自然界中極少有感冒病毒侵害，不過這也不能說明龍貓本身就不存在着感冒的抗體，只是病毒還不足以輕易導致龍貓患病。因為感冒病毒是與溫血動物共同進化衍生的，因此只要是溫血動物都有被不同的感冒病毒侵襲的可能。

因此一般情況下，人的感冒基本不會傳染給龍貓，因為感冒病毒通常不會異種傳播，但個別感冒病毒會變異，比如禽流感、豬流感之類的，是非常少見的，這也與這些家畜家禽大量使用抗生素、激素有關。

雖然理論上感冒可以跨物種傳播，但發生機率是非常低的，比如目前比較知名的「禽流感」、「豬流感」。而造成這種跨物種傳播的感冒病毒起因也與人類給家畜大量使用抗生素、激素藥物導致病毒變異，抗藥性、傳播性增強引起的。

龍貓容易受到氣候溫度的影響，當主人看見龍貓鼻端有黏性分泌物，或者能直接看到鼻涕，或者能看到鼻尖有骯髒的鼻涕的凝結物，又或者龍貓比較頻繁的打噴嚏。精神與食慾變得不佳，眼神也變得無神，不喜歡嬉戲玩鬧，更多的時間是趴在屬龍內睡覺。那麼可以進行初步判斷龍貓是感冒了。

不過我們知道野生的龍貓主要生活在高害怕的安第斯山脈上，這種環境沒有感冒病毒，因此龍貓對感冒病毒基本沒有抗體。一旦在家養後患上感冒症，這對龍貓的傷害是非常大的。由於感冒病毒的抗體偏少，就容易導致龍貓感冒後大量死亡。而且，龍貓屬於小型的生物個體，在感冒面前本身就非常的脆弱，所以後果影響也就相對更嚴重。

因此對於龍貓來說感冒是比較嚴重的一種情況，如果發現龍貓感冒應當儘早處理，最好不要自己盲目地救治，因為一旦自己治療無果，就有可能耽誤了龍貓的病情，嚴重的情況下可直接導致龍貓死亡。

因此最好還是交由專業人士處理，然後根據醫囑來進行治療。當然預防疾病的發生才是保證龍貓健康的方法，平時注意保暖，不要着涼，在氣溫變化較大的季節更是要做好預防措施。儘量避免因環境溫度驟變而導致的感冒。

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